Non solo l'Inter. Secondo L'Equipe anche il Lione sta facendo un pensiero al portiere dell'Ajax André Onana, squalificato fino al prossimo novembre per doping. Il neo-tecnico dell'OL Peter Bosz avrebbe richiesto espressamente il suo acquisto, avendolo già allenato in Olanda, e una prima offerta sarebbe arrivata sul tavolo dei Lancieri.