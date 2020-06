Antonio Conte chiede rinforzi di esperienza e di comprovata affidabilità per accorciare più velocemente il gap con la Juventus e puntare con forza sulla vittoria del campionato nella prossima stagione, ma l'Inter programma il futuro guardando anche a potenziali colpi in prospettiva. Lo dimostra l'interesse del club nerazzurro per il portiere classe 2002 del Nimes Amjhad Nazih, tra i protagonisti con la Francia all'ultimo Mondiale Under 17.



Sotto contratto fino a giugno 2022 e in trattativa per firmare il primo accordo da professionista, secondo Goal Nazih è stato sondato nei mesi scorsi anche da Lipsia e Schalke 04, ma nelle ultime settimane ha iniziato a palesarsi l'interesse dell'Inter.