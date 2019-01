Sembra non aver sortito gli effetti sperati la manifestazione dei tifosi dell'Atletico Madrid nei confronti di Diego Godin per convincere il difensore dei Colchoneros a restare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i media spagnoli confermano che l'uruguaiano è pronto a rispettare l'accordo preso con l'Inter per un biennale con opzione per il terzo anno a 5,5 milioni a stagione.