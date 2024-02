Inter, dall'Argentina: Saralegui del Boca Juniors nel mirino, ecco chi è

Gianluca Minchiotti

L'Inter ha sempre un'attenzione particolare per il mercato argentino, come dimostra la storia di campioni come Javier Zanetti, primatista di presenze in nerazzurro e ora vicepresidente del club, e Lautaro Martinez, attuale capitano e capocannoniere della squadra di Simone Inzaghi. Sul mercato argentino, gli osservatori dell'Inter sono sempre vigili e con le antenne ben dritte. In Argentina, l'ultimo nome che è stato accostato al club vice campione d'Europa è quello di Jabes Saralegui, centrocampista classe 2003 del Boca Juniors. Ne dà notizia il portale elcrackdeportivo.



CHI E', QUANTO VALE - Saralegui, centrocampista centrale a talento emergente del calcio argentino, è un classe 2003 dal fisico già perfettamenye strutturato, con un altezza di 1,81 metri. Nato nella località di General Ramirez, Saralegui ha un contratto con gli Xeneizes fino al 31 dicembre del 2026, e una valutazione di circa 15 milioni di euro. Come in tante situazioni analoghe, il Boca è combattuto due istanze: far crescere e vincere in casa un giocatore di talento, facendone una colonna della squadra, oppure fare un buon incasso sul mercato europeo, per poi dare la caccia a nuovi talenti. In ogni caso, non sarà facile ma neanche impossibile, a fronte di un'offerta adeguata, convincere il presidente del Boca Juniors, Juan Roman Riquelme.



LA CARRIERA - Saralegui ha debuttato con il Boca il 16 febbraio 2022, con la squadra dei Boca Juniors II nella Copa de la LPF Reservas. Il 9 giugno 2022 ha fatto il suo esordio nella Reserve League e il 10 settembre 2022 ha segnato il suo primo gol ufficiale con la maglia dei Boca Juniors II. Nella stagione 2022-23, il debutto in prima squadra, con un totale di 5 presenze. Quest'anno, Saralegui è atteso al salto di qualità definitivo, con gli occhi dell'Inter addosso: per lui finora, nel 2024, 3 presenze in campo con la prima squadra del Boca Juniors.