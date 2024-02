Taremi-Inter, le cifre del contratto

L’Inter si prepara ad accogliere Mehdi Taremi, uno dei volti nuovi della stagione 2024/25. L’attaccante iraniano arriva a parametro zero dal Porto dove ha giocato per quattro stagioni totalizzando quasi 100 gol. Classe ‘92, Taremi arriva a parametro zero dal Porto col quale non ha rinnovato il contratto. Un affare alla Marotta, spesso attento alla occasioni di mercato e ai potenziali parametri zero.



TAREMI-INTER, I DETTAGLI - Taremi firmerà con l’Inter un contratto di tre anni fino a giugno 2027, l’ingaggio sarà di 3 milioni di euro netti. Un upgrade rispetto allo stipendio percepito al Porto, che si aggirava intorno a 1,8 milioni di euro. L’estate scorsa Taremi era stato trattato dal Milan negli ultimi giorni di mercato: l’operazione però non si è mai sbloccata, frenata soprattutto dalle richieste per le commissioni.



PERCHÉ TAREMI NON OCCUPA LO SLOT EXTRA - L’attaccante non occuperà uno dei due slot da extracomunitario disponibili per ogni club di Serie A. Nato a Bushehr, principale porto di mare dell’Iran, sulla costa sud-ovest del Paese, Taremi diventerà comunitario grazie alla cittadinanza portoghese che prenderà per la sua esperienza in Europa: Il regolamento della federazione prevede che un giocatore può diventare cittadino lusitano dopo cinque anni consecutivi in Portogallo; Taremi ha giocato una stagione col Rio Ave e altre quattro col Porto.



CHI FARÀ POSTO A TAREMI - Taremi sarà quindi una nuova soluzione per l’attacco dell’Inter 2024/25. Nella rosa di Inzaghi probabilmente prenderà il posto di Alexis Sanchez, che dopo essere tornato in nerazzurro per una stagione dovrebbe lasciare di nuovo Milano per fine contratto. Gli altri attaccanti a disposizione dell’allenatore sono Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Marko Arnautovic, per il quale è scattato l’obbligo di riscatto dal Bologna per 4 milioni più 2 di bonus.