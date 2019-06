Il procuratore Oscar Damiani è in sede all'Inter da questa mattina, per alcune trattative che lo vedono protagonista: in chiusura ormai quella che riguarda il centrocampista classe 2002 Lucien Agoumé, che da tempo ha detto sì al club nerazzurro, rifiutando qualsiasi altra destinazione. Il Sochaux, proprietario del cartellino, ha prolungato la trattativa forte di una proposta da 6 milioni senza bonus del Manchester City: alla fine Marotta ha deciso di superare quota 6 milioni avvicinandosi a 7, con l'inserimento di bonus facilmente raggiungibili.