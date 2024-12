Getty Images

Dodici gradi e un sole molto piacevole, prima di mettersi in viaggio verso Cagliari, l’Inter si è allenata ad Appiano Gentile con le migliori condizioni metereologiche, guidata come al solito da Simone Inzaghi, che ha provato l’undici che molto probabilmente scenderà in campo dal primo minuto in terra sarda. La buona notizia arriva da Stefan de Vrij, il difensore olandese ha recuperato al 100% e giocherà al centro della difesa, un buon punto di partenza per il tecnico nerazzurro, che almeno non dovrà adattare nessun altro in quel ruolo. Ancroa fuori dai giochi, invece, sia Acerbi che Pavard, nessuno dei due ha preso parte all’allenamento e a questo punto l’obiettivo diventa quello di averli a disposizione per la Supercoppa. Stesso discorso per Matteo Darmian, che non si è allenato con il gruppo e questo lascia immaginare che non partirà neanche per Cagliari. Prosegue, quindi, l’emergenza in difesa.

Anche Joaquin Correa non è ancora al 100%, l’argentino si è allenato senza forzare, non è nel suo miglior momento di forma ma partirà ugualmente per Cagliari., quest’ultimo a secco dal 3 novembre, in occasione della partita vinta contro il Venezia. Tornando al pacchetto arretrato, invece,, mentre il centrocampo dovrebbe essere quello dei titolarissimi.

LA PROBABILE FORMAZIONE: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.