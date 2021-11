L'Inter perde due pedine preziose per il prossimo impegno di campionato contro lo Spezia e trema in vista del successivo appuntamento di sabato prossimo contro la Roma. Matteo Darmian e Andrea Ranocchia sono usciti dall'ultima partita col Venezia con degli acciacchi e in mattinata sono stati sottoposti agli accertamenti del caso presso l'Humanitas di Rozzano. Questo è stato il responso degli esami: "Per Matteo Darmian risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Per Andrea Ranocchia risentimento muscolare all'adduttore breve della coscia destra. Le condizioni dei due nerazzurri saranno rivalutate tra qualche giorno".



Se il ko dell'esterno sarà colmato nell'immediato dal rilancio dell'olandese Dumfries, un po' più problematica è la situazione a livello di difensori centrali, considerando che De Vrij non si è ancora ristabilito dall'infortunio muscolare accusato con la sua nazionale e si proverà a recuperarlo per la Roma.