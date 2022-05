Matteo Darmian, terzino dell'Inter, è intervenuto a Dazn dopo la vittoria in casa dell'Udinese: "Sapevamo che dopo il passo falso di Bologna oggi erano importantissimi i tre punti. Volevamo questa vittoria per rispondere a quella del Milan, ci siamo riusciti e abbiamo fatto un'ottima partita. L'Udinese ha riaperto la gara, ma siamo stati lucidi, abbiamo sofferto e portato a casa tre punti importantissimi. Dobbiamo fare il nostro vincendole tutte".



BRUTTI PENSIERI DOPO IL GOL SUBITO? - "Era una partita che dovevamo gestire meglio, ma l'Udinese è stata brava a riaprirla, volevano perlomeno pareggiarla ma siamo stati bravi. Da queste cose si dimostra che il gruppo è unito".



DIALOGO - "C'era anche poco da parlare. Sapevamo quanto fosse importante oggi. Abbiamo sempre cercato di rimanere concentrati e fare il nostro. Abbiamo giocato bene, abbiamo portato a casa i tre punti. Ora guariamo avanti con fiducia, dobbiamo crederci. Faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo sperando che gli altri facciano un passo falso".



EMPOLI - "Noi dobbiamo fare il nostro senza guardare il Milan. Venerdì scenderemo in campo dando battaglia all'Empoli sapendo che nessuna partita sarà semplice. Dovremo fare una buona partita, dopo Empoli ci concentreremo sulla finale di Coppa Italia che anche quello è un nostro obiettivo. Guardiamo con fiducia a questo finale di stagione".