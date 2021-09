Matteo Darmian, difensore dell'Inter, parla dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Real Madrid in Champions League: "Una sconfitta immeritata per quanto dimostrato. Parliamo di una sconfitta al 90' dopo una grandissima prestazione da parte di tutti. Fin dal primo minuto abbiamo dimostrato quello che volevamo, ovvero vincere questa partita. La qualificazione? Una partita non deve toglierci le nostre certezze. Se giocheremo ogni gara di Champions come questa sera non avremo problemi a centrare la qualificazione".