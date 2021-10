Matteo Darmian, difensore dell'Inter, parla a Inter Tv prima della partita con l'Empoli: "Questo è un incontro molto importante, perché veniamo da alcuni risultati non positivi e oggi vogliamo scendere in campo e portare a casa i tre punti. Loro giocano bene a calcio. Ci saranno sicuramente momenti di difficoltà ma dovremo essere bravi a soffrire, restare compatti e non disunirci e fare le cose che sappiamo fare perché i tre punti oggi sono fondamentali".



SU PINAMONTI - "Con Andrea c'è un bel rapporto: lo scorso anno è stato importante, lui compresi. Ci saluteremo ma una volta iniziata la gara non penseremo all'amicizia ma ognuno alla propria squadra".