Matteo Darmian, difensore dell'Inter, parla a Inter Tv: "Abbiamo avuto modo di riposarci dopo una stagione intensa, adesso è ora di riprendere. Ci siamo già messi al lavoro per costruire un'altra annata importante. Le sensazioni sono positive, ci sono tutte le condizioni per lavorare nel migliore dei modi. Ci metteremo a disposizione del Mister e del suo staff per tradurre sul campo quello che ci chiedono. La stagione sarà lunga, vogliamo farci trovare pronti".



LA RICETTA PER ALTRI SUCCESSI - "Abbiamo già dimostrato lo scorso anno quanto sia importante il gruppo. Tutti i giocatori si sentono coinvolti e importanti, grazie a questo approccio abbiamo vinto lo Scudetto e adesso vogliamo difendere questo titolo. Sarà sicuramente difficile, ma quando si veste una maglia così prestigiosa come quella dell'Inter è normale che la volontà sia quella di andare avanti il più possibile in tutte le competizioni. Io mi metterò come sempre al servizio della squadra, cercando di fare sempre meglio, giorno dopo giorno".



SU ITALIA-INGHILTERRA - "Ero in campo nell'ultima vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra e spero sia di buona auspicio, anche se ovviamente sarà una partita diversa. Non sarà semplice perché i nostri avversari sono forti, hanno elementi di qualità, ma l'Italia ha dimostrato di avere un grande gruppo, fin dalla prima partita del girone. Sarò il primo tifoso degli Azzurri, nella speranza che possano portare a casa questo trofeo importantissimo".