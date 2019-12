L’Inter può anticipare i tempi e portare in nerazzurro Matteo Darmian già a gennaio. L’emergenza sulla corsia di sinistra impone più di una riflessione ad Ausilio e Marotta: Il problema al ginocchio di Asamoah ha costretto Biraghi agli straordinari e l’esterno italiano non ha sempre risposto nel migliore dei modi. Ecco perché l’Inter sta pensando a Darmian, con cui i dialoghi sono iniziati già l’estate scorsa, prima del trasferimento al Parma.



LA FORMULA - In gialloblù l’esterno gioca prevalentemente a destra ma in passato ha dimostrato di poter essere impiegato anche a sinistra. L’Inter conta di sfruttare i buoni rapporti con gli emiliani per raggiungere l’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’altro calciatore sul taccuino è Alonso, per cui Conte stravede, ma le richieste del Chelsea, che tratta anche la cessione di Emerson (e difficilmente lascerà andare due esterni a gennaio), hanno per adesso raffreddato la pista e spinto un po’ più avanti Darmian.