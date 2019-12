L'Inter aspetta Vidal, sogna Kulusevski, ma guarda anche al mercato alla ricerca di quel rinforzo in fascia chiesto a gran voce da Antonio Conte. Sì perché l'allenatore salentino, numericamente, ha bisogno di un terzino sinistro da poter alternare a Cristiano Biraghi data l'incertezza sullo stato di salute del ginocchio di Kwadwo Asamoah e sta spingendo con l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio affinché a gennaio la rosa venga completata con un innesto.



ALONSO NON GIOCA, MA... - Il nome in cima alla lista dei desideri sia di Conte che della società è senza dubbio Marcos Alonso. Il terzino mancino ex-Fiorentina anche ieri non è stato neanche convocato dal Chelsea che, però, per lui continua a sparare alto. Forti di un contratto in scadenza nel 2023 i Blues stanno infatti continuano a chiedere non meno di 35 milioni di euro per il suo cartellino e sebbene l'Inter abbia messo in programma una spesa importante nel ruolo, non vuole arrivare a tanto neanche in prestito con obbligo.



CRESCE KURZAWA - Per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport crescono le quotazioni di Layvin Kurzawa, 27enne terzino del Paris Saint Germain che è in scadenza di contratto a fine stagione e non intende rinnovare. Per lui e per Meunier (belga ma di fascia destra) l'Inter è in trattative da tempo per l'acquisto a parametro zero, ma ora, sfruttando i buoni rapporti nati con l'operazione Icardi, i dirigenti nerazzurri stanno provando ad anticipare l'affare a costi contenuti.