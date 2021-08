Matteo Darmian, difensore dell'Inter, racconta a Inter Tv il gol del vantaggio nerazzurro contro il Verona: "Ci ho creduto fino in fondo. Mi sono detto di volerci arrivare per forza, Arturo mi aveva dato una gran palla, io ho messo in mezzo e il Tucu ha fatto un gran gol. Merito? Cinquanta e cinquanta. Lui ha fatto un gran gol”.



SULLA PARTITA - "​Ci aspettavamo una partita difficile, con un Verona aggressivo uomo contro uomo. Non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione nel primo tempo, ma la nostra volontà di portare a casa i tre punti ha fatto la differenza. Loro avevano speso tantissimo nel primo tempo e magari sono calati, noi siamo entrati con spirito e mentalità diversi e abbiamo portato a casa i tre punti".