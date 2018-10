Frank de Boer, ex allenatore dell’Inter, torna sul suo passato nerazzurro. Queste le parole dell’olandese, lo scorso anno esonerato dal Crystal Palace, su Mauro Icardi, capitano interista: “Non pensavo che Icardi fosse il miglior capitano possibile. Ci sono cose di lui che in realtà non appartengono a un capitano, come la lite con i suoi stessi tifosi. Non vuoi perdere subito un giocatore così importante se subentri come allenatore nel bel mezzo della preparazione. Il portiere Samir Handanovic è il leader più grande nella squadra. Ma per chiarezza: non ho mai dovuto lamentarmi di Icardi. Ha sempre fatto la sua parte”.





OK DA CENTRAVANTI - Nell’intervista rilasciata ad Algemeen Dagblad ha poi elogiato l’Icardi centravanti: “Mi è piaciuto molto. Subito dopo le prime sessioni di allenamento, si vedeva la sua capacità. Segnava da tutte le posizioni, con una buona velocità di esecuzione. Ha segnato 109 gol in 187 partite, una media di oltre 1 su 2. E' stato due volte capocannoniere della Serie A negli ultimi quattro anni, questo dice abbastanza”.