All'Inter tiene banco il caso Icardi e secondo alcune indiscrezioni di mercato il Napoli starebbe tentando di infilarsi nel dissidio esistente tra il calciatore e la società nerazzurra, presentando al bomber argentino un'offerta invitante. Ma a far tacere queste voci è il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, che intervistato dal Corriere dello Sport lascia intendere come l'interesse per Icardi potrebbe essere scemato.



“Icardi? Certe cotte passano”, ha spiegato il presidente del Napoli, stroncando sul nascere le voci che vorrebbero gli azzurri interessati al centravanti dell'Inter.