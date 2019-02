Rodrigo De Paul sta diventando un problema per l'Udinese. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, domenica l'argentino, per l’ennesima volta negli ultimi due mesi, non ha incantato, anzi. L'allenatore Nicola lo difende pubblicamente, ma il numero 10 bianconero continua a non convincere per l’interpretazione che dà alle partite.



De Paul nei primi due anni a Udine non aveva convinto. L ’argentino si era acceso all’inizio di questo campionato sotto la guida di Julio Velazquez: cinque gol nelle prime dieci giornate (4 nelle prime 5) tutte reti che hanno portato punti. Chi pensa male sottolinea che il suo rendimento è andato calando in coincidenza delle voci di mercato che lo danno già promesso in matrimonio all’Inter.