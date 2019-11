Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Udinese, Rodrigo De Paul, spiega il motivo per cui attualmente segna meno rispetto al periodo targato Velazquez.



“Nel periodo dei sei gol, con Velazquez, giocavo in una posizione più avanzata, esterno alto a sinistra in un 4-3-3 e comunque a ridosso delle punte. Quindi tiravo anche di più. Ora faccio la mezzala ed è il ruolo che prediligo. Ho sempre detto che per me le statistiche e le cifre non contano, ma un assist mi rende felice. Non credo che la tifoseria sia scontenta di me, sa che sto dando il massimo".