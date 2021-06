Stefan de Vrij, difensore dell'Inter e dell'Olanda, parla in conferenza stampa dal ritiro oranje, dopo il 2-2 con la Scozia: "C'è ancora molto lavoro da fare. Era la prima volta che giocavamo con il 3-5-2: si sono viste molte cose buone, ma anche molte cose che potrebbero essere migliorate".



LA DIFESA 3 - "Con questo sistema di gioco bisogna guardare a tutto il reparto di difesa, la comunicazione diventa fondamentale. Non devi sempre aggredire in avanti, non puoi semplicemente uscire dal blocco difensivo, prima devi metterti in posizione corretta. All'Inter, ad esempio, come risultato di due anni di grande lavoro con questo sistema è arrivato lo scudetto. Bisogna lavorarci molto, per tanto tempo: solo così gli automatismi diventano perfetti. Ed è quello che dovremo fare noi".