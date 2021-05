I primi passi di Simonenel mondo, in attesa dell’annuncio ufficiale. E un contatto con un giocatore che l’allenatore conosce molto bene:. L’olandese per due stagioni in biancoceleste è stato il fulcro della sua difesa a tre, proprio come lo è stato poi all’Inter con Luciano Spalletti prima e Antonio Conte poi.. Mino Raiola permettendo, visto che l’agente attende ancora una chiamata dalla proprietà per discutere del rinnovo dopo la vittoria dello scudetto.- Riavvolgiamo però il nastro prima di parlare del futuro.. E poi c'era Stefan De Vrij. Che atterrava Icardi in area di rigore, dando il là al gol del pareggio di Maurito, al quale sarebbe seguito il colpo di testa di Vecino.. Da lì iniziò la sua avventura in nerazzurro (era in scadenza) e ora è pronto a ritrovare di nuovo Simone Inzaghi, che di quella Lazio era l’allenatore.. De Vrij da vincitore del campionato, Inzaghi da nuova guida della squadra, pronto a provare a difendere lo scudetto e andare più avanti possibile in Europa.- Raiola permettendo, visto che. La stretta di mano dell'Inter con il suo agente risale a diversi mesi fa, ma dopo la vittoria dello scudetto e un ruolo sempre più centrale del calciatore nel progetto nerazzurro,. Da Conte a Inzaghi, il giocatore olandese è un pilastro anche nei piani del nuovo allenatore. Ma occhio al fattore Raiola e alle. Ricordando che il contratto di De Vrij con l’Inter è in scadenza al 30 giugno 2023 e che in questo momento nell'Inter nessuno è incedibile...