L'Inter recupera Stefan De Vrij. Il difensore olandese oggi si è allenato in gruppo dopo lo stop subito nel corso del primo tempo della sfida contro il Verona. L'affaticamento alla coscia sinistra è stato gestito per tempo nel corso dell'intervallo della gara vinta dai nerazzurri e non ha portato conseguenze pesanti con il giocatore che oggi si è allenato in parte con la squadra.