Intervenuto a voetbalprimeur, il difensore olandese dell'Inter, Stefan de Vrij, ha parlato del turnover che lo ha visto in panchina in occasione dell'ultima partita vinta dall'Inter contro la Spal.



“Abbiamo quattro ottimi difensori centrali, incluso Miranda, che è stato il capitano del Brasile nell’ultima partita, l’allenatore lo fa giocare regolarmente. È l’idea del tecnico affinché tutti rimangano il più in forma possibile. In una squadra in cui i sostituti sono molto forti, ha senso che tu li faccia ruotare“.