Intervistato da DAZN dopo la vittoria per 3-0 ottenuta sul Torino il difensore dell'Inter Stefan de Vrij ha parlato così della gara e di un possibile segnale da mandare in chiave razzismo.







LA GARA - “Serata perfetta? Tranne l’infortunio di Barella, è stata una grande serata. Speriamo che non sia grave. Abbiamo fatto molto bene, gestendo bene la partita, subendo poco e segnando".



RAZZISMO - “Fermare le partite come fatto in Olanda per mandare un messaggio contro il razzismo? Penso si possa, sarebbe un bel segnale. Abbiamo fatto qualcosa con la Nazionale, si è parlato tanto e dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per evitare che ricapiti”.