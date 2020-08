Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, in campo questa sera contro lo Shakhtar Donetsk nella seconda semifinale di Europa League, parla ad Algemeen Dagblad: "L'intero progetto del club mi è piaciuto molto. Volevo andare all'Inter. L'Italia è così bella. Ho visto tanti posti nei giorni di riposo: Portofino, le Cinque Terre, Capri, Como. Mi piace il cibo, lo stile di vita. Ma c'è stato anche il dolore condiviso. L'Italia è davvero nel mio cuore. Conte? Abbiamo un'applicazione dedicata dove possiamo vedere e analizzare tutto, per migliorare sempre di più. Io cerco di fare qualsiasi cosa per stare bene. Se qualcosa può aiutare un calciatore a diventare migliore, è già un profitto".