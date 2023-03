Stefan De Vrij lascia il ritiro dell’Olanda. Il difensore dell’Inter, in accordo col ct Ronald Koeman, ritornerà subito in Italia. Ad annunciarlo è la KNVB, la Federazione Oranje con una nota ufficiale. Nessun infortunio però, anzi solo buone notizie.





Nel comunicato si parla di "imminente allargamento familiare". Il centrale nerazzurro avrà infatti un figlio dalla compagna Doina Turcanu. Al suo posto torna l’ex Juventus Matthijs De Ligt. Il giocatore del Bayern Monaco era stato messo ko, come altri suoi compagni, da un virus intestinale, dal quale però ha recuperato. De Ligt sarà dunque a disposizione per la sfida con Gibilterra..