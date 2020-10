Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, parla a Voetbal Primeur, commentando così il premio di miglior difensore della Serie A della passata stagione: "Lo decide l'organizzatore de campionato, in base a come giochi durante la stagione. Penso che sia un grande onore, è una conferma del livello che ho raggiunto in Italia lo scorso anno".



SUL SUO GIOCO - "Non sarò mai uno stronzo. Non sono mai stato 'sporco'. Per questo mi piace molto essere eletto miglior difensore della Serie A. Ho fatto tutto a modo mio ed è proprio questo che mi dà ancora più orgoglio".



SUI TANTI DIFENSORI OLANDESI - "Non ho idea di come sia possibile! Forse ora i difensori vengono guardati in modo diverso in Olanda?"