L'Inter è al lavoro per rinnovare il contratto di Stefan de Vrij, miglior difensore dell'ultima Serie A. In scadenza nel 2023, secondo Tuttosport Mino Raiola, agente dell'ex Lazio, è al lavoro per strappare un ricco ingaggio alla dirigenza nerazzurra, in quanto l'olandese è figura imprescindibile per Antonio Conte.