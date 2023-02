A margine del pareggio contro la Sampdoria, il difensore nerazzurro, Stefan de Vrij, ha parlato ai microfoni di Inter TV.



"Potenzialmente c'erano tantissime occasioni per arrivare al tiro, al gol. C'è mancato quello, purtroppo. Bravi a non concedere e ad essere ordinati, ci dispiace tanto di non aver vinto stasera. Dobbiamo guardare avanti. Ovviamente dobbiamo fare meglio, soprattutto fare gol. C'è ancora tanta strada da fare. Inter meno grande con le medio-piccole? Sono d'accordo. Non so perché. Abbiamo fatto partite importanti e partite come queste, come quelle contro Monza e Empoli in cui non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Difficile da spiegare. Abbiamo ritrovato la nostra solidità, concediamo molto meno. Siamo più bravi come squadra, ordinati quando attacchiamo e messi bene con le preventive. Queste cose sono importanti. Dobbiamo continuare così e portare a casa la vittoria”.