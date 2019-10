Antonio Conte non ha tempo per esperimenti e a Brescia schiererà la miglior formazione possibile. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Conte dovrebbe tornare ad affidarsi al trio di difesa titolare, con Godin e Skriniar ai lati di De Vrij: l’assenza dell’olandese si è avvertita molto contro il Parma, specie in fase di costruzione. Senza Sensi, infatti, De Vrij è il regista aggiunto e può garantire a Brozovic - decisamente appannato nell’ultima gara - un supporto rilevante in fase di costruzione e quindi un po’ di riposo attivo. Col Sassuolo e contro il Dortmund proprio dai piedi di De Vrij sono arrivati gli assist per i gol di Lukaku e Lautaro. Qualità che rende De Vrij un insostituibile per Conte, anche perché Godin ha caratteristiche molto diverse e non sembra ancora ben rodato nei meccanismi contiani. Ma il tempo degli esperimenti è finito, ecco perché oggi a Brescia si vedrà la migliore Inter possibile, che dovrà tornare a dominare la partita e non a subirla, mostrando furore e qualità. La coperta sarà pure corta, ma da queste parti non sono più ammessi alibi”.