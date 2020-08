Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij ha parlato a De Telegraaf della propria stagione: "Sono ragionevolmente soddisfatto della mia stagione in cui ho giocato con continuità. È un grandissimo onore ricevere così tanti apprezzamenti in questo modo e soprattutto in questo Paese che può vantare così tanti grandi difensori nella storia. Naturalmente le cose potrebbero andare ancora meglio stasera contro lo Shakhtar Donetsk", riporta FcInter1908.it.



NAZIONALE - De Vrij parla anche del suo ruolo all'interno della nazionale olandese guidata da Ronald Koeman, obiettivo del Barcellona per la panchina: "Ha senso che tutti noi vogliamo giocare, ma è Koeman che decide. Ho un ottimo rapporto con Koeman. Negli ultimi anni abbiamo avuto diversi contatti telefonici anche se ho giocato meno, sento un legame importante nella squadra".