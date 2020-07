Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, dopo la sconfitta contro il Bologna ha parlato così a DAZN: "Ci hanno rimontati in dieci contro undici e non siamo riusciti a vincere. Questo ci lascia tanta, tantissima delusione".



I cali di concentrazione?

"Nel primo tempo hanno avuto solo un'occasione verso la fine, con Handanovic che ci ha salvati. Dobbiamo cercare di migliorare in certi aspetti".



Le sensazioni sul momento?

"È ovvio che c'è ancora tanta strada da fare. Troppo spesso in vantaggio non riusciamo a portare a casa le partite. C'è tanto da migliorare".