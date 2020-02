Lazio-Inter non è una partita banale per Stefan de Vrij, il grande ex: per il difensore olandese quella di stasera sarà la prima partita all’Olimpico contro la sua ex squadra, visto che la sfida dello scorso anno l’aveva saltata per un problema fisico.



I COMMENTI DEI TIFOSI - I tifosi biancocelesti non hanno ancora perdonato il ‘tradimento’ e stanno tempestando i social: “Domenica vieni o ti inventi qualcos'altro" a "Grazie a te ho conosciuto Acerbi, più forte sia come uomo che come giocatore. Ci vediamo sul campo", fino a "Verrai fischiato per l'uomo che sei" e "Ciao coniglio" sono solo alcuni dei commenti.