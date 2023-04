Stefan De Vrij ha parlato a ai microfoni di Inter TV prima della gara contro la Fiorentina: "È una partita importantissima per noi, vogliamo tornare a vincere. La Fiorentina sta molto bene, ha ottenuto molti risultati positivi ultimamente: non sarà facile, ma siamo fiduciosi e vogliamo raccogliere i tre punti".



Come arrivate al tour de force di aprile?

"Con tantissima voglia di riprenderci e tornare a vincere, cominciando da stasera".



Quanta forza vi danno i tifosi?

"I tifosi sono importantissimi per noi, il loro sostegno vale molto: siamo contenti che siano sempre presenti".



A Dazn, ha proseguito così: "Sono diventato papà e sono molto felice, ma ora sono concentrato su questa partita. La Fiorentina è una squadra forte che gioca bene, ma abbiamo le carte in regola per tenere i tre punti a Milano"