Agoume è considerato tra i migliori talenti del calcio mondiale in prospettiva. Nonostante sia solo un classe 2002, è un giocatore che vuole sempre il pallone tra i piedi per sfruttare le sue abilità in fase di impostazione. Cerca spesso la verticalizzazione, anche con lanci di 40 metri, e compensa il fatto che non sia velocissimo nello stretto con la rapidità nei passaggiAntonio Conte sta osservando molto da vicino i progressi di Agoumè ora in prestito allo Spezia.Beppe Marotta è convinto che, dopo una prima stagione di apprendistato in provincia, Lucien possa crescere e completarsi dal punto di vista tecnico e tattico sotto la guida del tecnico salentino.- L'Inter progetta il futuro di Agoume anche per scongiurare il pericolo di un assalto deciso del Bayer Monaco. Lucien è nel radar del club tedesco da diversi mesi, uno dei nomi più quotati per il centrocampo dei prossimi anni.L'Inter, allo stato attuale, non ha intenzione di aprire alla cessione e potrebbe cambiare idea solo diNessuno sconto in programma per un talento dal futuro assicurato, le pretendenti sono avvisate.