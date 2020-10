e se da un lato sono arrivate le positività di giocatori importanti come Skriniar, Bastoni e non solo, dall'altro gli impegni internazionali hanno dato grande lustro a molti dei calciatori cheha concesso alla rispettive nazionali e che torneranno da domani a Milano con ritrovata fiduciaIn questa tornata delle nazionali, fra Nations League e qualificazioni sudamericane, sono state infatti tante le notizie positive per i nerazzurri scesi in campo. A partire dacon l'Argentina, passando per i 3 gol in due partite dicol Belgio e anche dei 2 in 2 di Christiancon la Danimarca. Insieme aanche loro entrambi in gol con il Cile, perfinocon i rispettivi assist sono apparsi in grande condizione (anche se l'Inter è in ansia per le condizioni sia del croato uscito per una botta al ginocchio che della punta cilena per una contrattura).Un sorriso, perché riavere a disposizione giocatori che sono in salute è sicuramente un messaggio positivo per l'intero gruppo in vista del derby col Milan,Soltanto ieri sera ​90 minuti per Lukaku, Eriksen, D’Ambrosio, Barella, Kolarov, De Vrij e oltre 78' Perisic (con tanto di botta al ginocchio) che si aggiungono ai 90 minuti di Sanchez (con tanto di contrattura), Vidal e Lautaro che torneranno anche dalla trasferta sudemericana. Un dato importante che Conte non potrà sottovalutare. Le scelte, in vista del derby, saranno condizionate anche da questo.