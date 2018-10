Come appendice al bilancio dell'Inter la lettera di Deloitte approva il bilancio presentato dai nerazzurri. "La relazione sulla gestione è coerente con Il bilancio d'esercizio di Inter Media and Communication S.p.A. al 30 giugno 2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare".