. La sconfitta contro i blancos condanna la squadra diad una quasi certa eliminazione dalla Champions League ancora una volta, per il terzo anno di fila, ai gironi., a maggior ragione se consideriamo che il girone questa volta era assolutamente alla portata dei nerazzurri.E come ogni anno dalin poi scattano i processi e si distribuiscono le colpe., ma credo anche che il tecnico nerazzurro debba cominciare a farsi due domande su come stia andando avanti il suo progetto tecnico.L’anno scorso l’Inter ha disputato una grande stagione, è vero non si sono alzati trofei, ma i progressi in termini di risultati e gioco sono stati evidenti.C’erano tutti i presupposti per partite da questa base e migliorare ulteriormente. Ma ormai sembra chiaro che qualcosa si sia rotto.La squadra in campo, non ha un’anima e purtroppo nemmeno una minima organizzazione tattica.ai danni dei poveri undici in maglia nerazzurra. Troppo brutti per essere veri, ma in questo momento l’Inter è questa ed è molto preoccupante in vista del prossimo futuro.I segnali di cedimento ci sono da inizio anno, ma se prima si potevano trovare scuse o giustificazioni dovuti a COVID, infortuni o pause nazionaliUna scena che dopo l’anno scorso e con Antonio Conte in panchina pensavo non avrei visto mai.Eppure è così, l’Inter deve ritrovare una quadratura che magicamente si è persa, Conte deve ritrovare se stesso e, mai come ora, mettersi in discussione.. L’Inter ha 3 centrali difensivi di altissimo livello ma almeno 2 sono i top in Europa se schierati in una difesa a 4.è l’ombra di se stesso,sembra un ex,alle volte da l’idea di non poterne più, mentremarcisce in panchina per fare sempre spazio ache, pur volenteroso e generoso, non da quello che chiede una squadra con ambizioni di vittorie.Mi chiedo quindi perché insistere se la squadra così non rende, non bisogna aspettare di schiantarsi continuamente per cambiare strada.. Non credo sia solo una questione di schema tattico ma con ogni probabilità si dovrà agire anche sulla testa di giocatori che ad oggi danno l’idea di essere svuotati, confusi e depressi., segnano e decidono, poi indossano la maglia nerazzurra e tornano nell’anonimato. Perché?Capisco il discorso del fare il bene della squadra ma ora come ora il trattamento subito dal danese sembra qualcosa d’altro. Capisco non si voglia costruirgli la squadra intorno ma così lo si perde, lo si deprezza e lo si “spreca”, non ce lo possiamo permettere ad oggi.Se la squadra giocasse bene e vincesse darei ragione al mister, ma così sa tanto di regolamento di conti e l’Inter non può essere usata per questo.Insomma è giunta l’ora di mettere mano al progetto, si deve intervenire prima che sia troppo tardi.. Sabato si va a Reggio Emilia, c’è unsecondo in classifica che piace, gioca e diverte.