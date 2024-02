Inter, destino segnato per Sanchez: le scelte di Marotta e le strategie per il futuro

Gabriele Stragapede

Alexis Sanchez e un destino appare già segnato. Il 35enne attaccante cileno, ritornato all’Inter nel corso della scorsa estate, a parametro zero, dopo una precedente esperienza in maglia nerazzurra tra il 2019 e il 2022, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Al di là della fiducia mostrata dalla dirigenza nerazzurra, che ha deciso di non investire altro budget, in quest’ultimo mercato invernale, per prendere un altro centravanti e ne ha confermato la sua importanza nello scacchiere offensivo e nelle rotazioni di Simone Inzaghi, il futuro dell’ex Marsiglia appare sempre più lontano dalla società di Viale della Liberazione.



FUTURO LONTANO DALL’INTER - Età elevata, prestazioni (18 partite stagionali, di cui sole 5 cominciate dal 1’, e sole reti tra tutte le competizioni) al di sotto delle aspettative e un pesante ingaggio da 2,8 milioni di euro netti all’anno ne precludono un futuro a tinte nerazzurre. Contatti per un possibile rinnovo annuale non ce ne sono stati e non sono in programma. Il cileno è convinto di potersi ritagliare ancora un ruolo importante all’Inter, tanto che ha anche rifiutato sul nascere tutti gli approcci (di mercati extra-europei) durante gennaio. Ma l’estate si avvicina, il club nerazzurro ha programmato il futuro e Sanchez appare non farne più parte.



TAREMI – Al di là delle dichiarazioni del vice di Inzaghi, Massimiliano Farris (a DAZN nel post del successo all’Olimpico contro la Roma) che ha sottolineato - “Thuram o Lautaro? Sono importanti Arnautovic e Sanchez che danno sempre il contributo quando entrano. Anche sul 3-2 era fondamentale trovare le forze per tenere lontana la Roma e trovare l’assist da un subentrato è molto importante” – la dirigenza e la squadra mercato di Viale della Liberazione hanno già definito quello che sarà l’attacco dell’Inter, stagione 2024/2025: Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marko Arnautovic, Mehdi Taremi e Valentin Carboni. Infatti, in estate, Appiano Gentile avrà modo di conoscere due facce nuove in pianta stabile. Prima su tutte, quella dell’attaccante iraniano, ora in forza al Porto, che prossimamente (data ancora da decidere) svolgerà le visite mediche con i meneghini, prima di firmare a parametro zero il suo accordo con l’Inter che lo legherà sino al 30 giugno 2027 (ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione, poco più di quanto percepito attualmente da Sanchez). In sostanza, il risparmio del contratto del cileno verrà utilizzato per il primo anno di ingaggio di Taremi.



CARBONI - In segundis, alla Pinetina tornerà Carboni, legato da un contratto fino al 2028 e considerato come non cedibile per meno di una cifra che si avvicina ai 30 milioni di euro. L’anno prossimo, vista l’ottima crescita in questa stagione al Monza, l’argentino può rappresentare l’elemento di fantasia che possa offrire una variante interessante alle manovre offensive di Inzaghi. Un reparto pianificato a 360° e in questo cerchio, in questo ventaglio di possibilità, Sanchez non è considerato. Un destino segnato, lontano dall’Inter.