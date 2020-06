Intervenuto ai microfoni di Sky, Paolo di Canio ha espresso la propria opinione sull'Inter.



“È una vittoria che cambia un po’ la stagione. Sembrava una squadra non carica a livello emotivo, poi vinci così anche in un momento di difficoltà… Questa vittoria serve a tenere lontano l’Atalanta. Brozovic manca come il pane in questa squadra. Il Parma ha giocato con personalità e poteva ammazzare la partita”.