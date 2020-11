Paolo Di Canio, ex attaccante tra le altre della Lazio, parla a Sky Sport del centrocampista dell'Inter Nicolò Barella: "Ha letture istintive che non si insegnano, organicamente è un atleta completo che ha forza e resistenza. Sa fare l'interditore in mezzo al campo e determina sulla trequarti, difficile trovare un giocatore così. Poi guardate il colpo di tacco col Real".