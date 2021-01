. I nerazzurri pagano un deficit di coraggio, arretrano quando c’è da avanzare, o al massimo restano fermi.e che invece Conte sembra rinnegare. Per il portoghese raccogliere 1 punto equivaleva a raccoglierne 0 e seguendo questa logica, in alcune circostanze, rischiava il tutto per tutto sbilanciando la formazione anche con 4 attaccanti.Mossa che ieri ci saremmo aspettati anche da Conte, dato che al minuto 57 arrivavano segnali molto incoraggianti da San Siro, con l’Atalanta in pieno dominio sul Milan e davanti di due gol.Ma se Conte non ha rischiato ieri che avrebbe potuto vincere il titolo di campione d’inverno, quando lo farà?La sua squadra ha ormai assimilato i codici giusti, ma all’Inter che quasi sempre in campionato domina l’avversario manca l’ultimo step: la voglia e la consapevolezza di dover vincere per forza quando chi è davanti rallenta.A Conte serve più coraggio, altrimenti sarà difficile far capire ai suoi come sentire l’odore del sangue.