Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti commenta a Sky Sport il pareggio con l'Inter: "Il parapiglia finale? Nel tunnel non c'ero. Bravi i ragazzi a fare il paio con la prestazione con l'Atalanta. Sofferenza sì, ma senza mai rinunciare a giocare a calcio".



SEMPRE IN BILICO - "Faccio fatica a spiegare io qualcosa su questo argomento. È ovvio che quando una squadra ha una classifica deficitaria l'allenatore viene messo in discussione, è una legge del calcio che accetto così com'è".



IL CAMBIO DI ARSLAN - "Stava facendo bene, ma era già ammonito e aveva rischiato due volte il doppio giallo, non volevo rischiare nulla in una partita del genere. Proteste Inter legate a questo? Non credo, ma noi ci concentriamo sempre a guardare il nostro. Scontato quando il fischio è a favore, ma si protesta quando arriva contro. Da bordo campo non avevo avvertito l'esigenza di queste proteste".