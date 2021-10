L'Inter di Inzaghi non si dà per vinta e il Corriere dello Sport spiega come quella nerazzurra sia la squadra in Italia che ha guadagnato più punti partendo da situazioni si svantaggio.



“Contro l'Inter di Simone Inzaghi per gli avversari non è mai finita. Lo dicono i numeri e le gare di campionato giocate finora. I nerazzurri sono "solo" terzi, a -4 dal Napoli e a -2 dal Milan, ma senza il carattere mostrato dalla squadra quando si è trovata sotto nel punteggio, la situazione di classifica sarebbe molto peggiore e la rincorsa alla seconda stella quasi compromessa. In Serie A Handanovic e compagni non hanno mai perso e nelle quattro occasioni in cui sono passati in svantaggio hanno sempre trovato la forza per rimontare. Ci sono esercizi specifici che vengono svolti in allenamento per “imparare” a recuperare un risultato, ma finora determinanti per le rimonte sono state soprattutto la carica trasmessa dal tecnico, le sue mosse tattiche e la "fame" dei calciatori. Da situazioni di svantaggio l'Inter ha ottenuto 10 punti e nessuno ha fatto meglio tra i confini italiani”.