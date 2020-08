La Gazzetta dello Sport viaggia nella storia delle finali europee dell'Inter.



“E alla fine è arrivata la Decima. Dieci anni dopo l’ultima, l’Inter torna in finale di coppa e fa cifra tonda: sono dieci. E se l’ultima non si scorderà mai, perché completava un Triplete che è e resta un unicum nel calcio italiano, la formazione della prima è diventata addirittura una filastrocca, tramandata da padre in figlio. L’ultima Europa League? Era la Coppa Uefa 1997/98, era quella di Ronaldo il Fenomeno: Parigi, la Lazio, il gran tiro di Zanetti, cose che non si cancellano. Più facile dimenticare l’ultima finale persa: era appena un anno prima, nella stessa coppa. Erano tempi in cui se le nostre non arrivavano in finale qualcuno a Nyon si preoccupava: cos’è successo? Quell’anno niente derby italiano, c’era lo Schalke, c’era la gara andata e ritorno, a San Siro Zamorano pareggiò l’1-0 dell’andata, poi lui e Winter tradirono ai rigori”.