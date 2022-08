In casa Inter, la scritta dello sponsor Digitalbits è scomparsa anche dagli sfondi per le interviste. Ma non dalla prima maglia dell’Inter. Il motivo, rivela Repubblica, è che la Nike, sponsor solidissimo, ha già prodotto centinaia di migliaia di divise con quel brand sul petto. Fosse tolto, chi comprerebbe più le maglie già stampate? Non è escluso che il rapporto fra Inter e Digitalbits si possa concludere per vie legali con la rescissone unilaterale, sottolinea Repubblica.