Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della sua Inter contro la Roma.



"Dopo una partita così non è neanche facile fare delle dichiarazioni a caldo. Dobbiamo pensare a lavorare cercando di vincere le prossime partite che sono importanti. Serve tornare a vincere perché una squadra come l'Inter non può perdere queste partite".



"Quest'anno ci abbassiamo troppo. L'anno scorso andavamo a pressare alto l'avversario. Stasera abbiamo creato tanto e sofferto poco. Ogni volta che vengono giù è incredibile ma prendiamo sempre gol. Stasera abbiamo dominato, non c'è stata partita per me. Hanno avuto due occasioni e hanno fatto due gol".



"Noi siamo con Inzaghi, è il nostro allenatore, dobbiamo lavorare con lui e pensare al Barcellona".