L'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato a Prime Video in vista della gara di Champions contro il Viktoria Plzen:



"Ai sorteggi eravamo in aereo per andare a Roma: la maggior parte di noi era contenta per il girone. Affrontare Barcellona e Bayern è sempre bello. La gara con i tedeschi è arrivata in un momento non facile, e quando parti con un ko non è mai semplice recuperare. Pian piano ci siamo ripresi, abbiamo vinto a Plzen in una trasferta per niente facile".



BARCELLONA - "Col Barcellona è stata una grande vittoria, ci ha dato una spinta di squadra notevole. E grazie a questa abbiamo pareggiato pure al Camp Nou. Il gol di Dembelè, se fosse accaduto prima, ci avrebbe portato ad un tracollo. All'intervallo invece ci siamo parlati, il mister pure lo ha fatto e siamo entrati nel secondo tempo siglando il pareggio e facendo pure la rete del 2-1".



LAUTARO - "Gli attaccanti devono far gol, ma tutto deve partire da una fase difensiva fatta bene. Più loro ci aiutano, più siamo in gradi di dare il nostro contributo per portarli a siglare più reti possibili. Segnare al novantesimo con Gosens non è una cosa che vivi spesso, è stata una liberazione. Asllani ha sbagliato ma non bisogna puntare la mano: tutti i giocatori sbagliano, l'importante è ripartire più forti per migliorarsi. Col Viktoria sarà una finale, ci giochiamo il passaggio del turno. Con la testa giusta e la calma bisogna raggiungere un obiettivo che i più credevano non possibile".