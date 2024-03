Inter, Dimarco: 'Inzaghi ci fa stare bene. Faremo la nostra partita anche in casa dell'Atletico Madrid'

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Inter - Genoa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Ore febbrili in casa. I nerazzurri possono compiere uno scatto decisivo per lo scudetto, battendo ile portando la. Il tutto con alle porte ilda giocare al Civitas Metropolitano di Madrid dove la squadra dideve difendere il vantaggio di una rete. Di questo e altro ha parlato Federicoa beIN Sports, ecco le sue parole.- "Quella con l'Atletico sarà una partita durissima, difficile, sappiamo cosa vuol dire andare a giocare in campi difficili come fatto nella scorsa stagione in casa del, sempre agli ottavi di Champions.e lo ha dimostrato in tutti questi anni pasati con Simeone.- ". Ma sa anche quando deve dare la sua impronta per dare magari una mano ai ragazzi più giovani.."- "Stiamo parlando di, sappiamo la sua importanza nella squadra,- "Stiamo cercando di imparare partita dopo partita il suo modo di giocare, quello che vuole e quello che ci chiede".