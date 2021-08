L' amichevole tra Inter e Dinamo Kiev, in programma sabato 14 agosto alle 18:30 allo U-Power Stadium di Monza si disputerà a porte chiuse.



Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.



Su Inter TV tutti gli aggiornamenti sulla sfida con collegamenti prima e dopo il calcio d'inizio. Alle 24 la differita integrale del match. Lo comunica il club in una nota.